Kehrt an der Protestfront gegen Kredithaie in Nepal Ruhe ein? Zumindest kündigte Innenminister und Vizepremier Rabi Lamichhane vergangene Woche an, dass ein Vierpunktekatalog, auf den sich Regierung und Aktivisten nach zweitägigen Verhandlungen geeinigt hatten, nun zügig umgesetzt werden soll. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass die Regierung eine dreiköpfige Untersuc...