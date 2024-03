Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat die Einberufung eine verfassungsgebenden Versammlung vorgeschlagen und damit ein politisches Erdbeben ausgelöst. Mit seiner Initiative reagierte der linke Staatschef auf die Blockade von Sozialreformen durch das Parlament. »Wenn die Institutionen in Kolumbien nicht in der Lage sind, den sozialen Reformen gerecht zu werden, die das Volk durch sein Votum beschlossen hat, dann sind Veränderungen notwendig«, sagte Petro am Freitag ...