30 Jahre Todestrakt. Unschuldig

Daniel Gwynn, der fast 30 Jahre lang in der Todeszelle gesessen hat, verlässt nun den Todestrakt und das Gefängnis. Das Todesurteil gegen ihn wurde am Ende aufgehoben, weil die ursprüngliche Anklage in sich zusammengebrochen war. Annähernd dreißig Jahre war Gwynn im Todestrakt isoliert, der Androhung des Todes und herzzerreißender Einsamkeit ausgeliefert.

Gwynns Verurteilung beruhte sowohl auf einem falschen Geständnis als auch auf der offensichtlichen Beeinflussung...