Sport im Osten: Fußball

Dritte Liga: Dynamo Dresden – SSV Ulm

Als ein lockeres Auslaufen hatten wohl einige in der sächsischen Hauptstadt zu Weihnachten über die Restrunde nachgedacht. Da war Dynamo Dresden noch zehn Punkte vor Ulm und dem dritten Tabellenplatz, der nicht zum direkten Aufstieg, sondern nur zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Danach hagelte es Niederlagen für die Dresdner. Im Anschluss das Thüringen-Derby in der vierten Liga: Jena empfängt Er...