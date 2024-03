Neue Perspektiven auf Anna Seghers versprach eine Veranstaltung Ende Februar im imposant-modernen mexikanischen Botschaftsgebäude in Berlin-Tiergarten, mit dem »Mexiko seine einzigartige Stellung in Lateinamerika auch architektonisch zum Ausdruck« bringe, wie der Moderator Peter B. Schumann gleich zu Beginn sagte. Neu sind auf jeden Fall die in modernes mexikanisches Spanisch übersetzten Exilwerke Anna Seghers: »Tránsito« und »La séptima cruz« – erschienen 2021 und ...