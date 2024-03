Bislang ist die Industrie in der Bundesrepublik für rund 23 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Nun soll sie ein wenig klimafreundlicher werden, weshalb Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag die ersten sogenannten Klimaschutzverträge auf den Weg geschickt hat. In deren Rahmen sollen Industrieprozesse dekarbonisiert werden. Ziel ist es, die Produktion derart umzugestalten, dass kein Kohlendioxid (CO2) mehr freigese...