Eine im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in Russland plakatierte Parole lautet: »Der Westen braucht kein Russland. Wir brauchen es.« Die zwei Sätze fassen knapp zusammen, was Wladimir Putin Ende Februar in seiner Ansprache vor der Föderationsversammlung in gut zwei Stunden dargelegt hat: ein Programm zur Erhaltung und Stärkung der staatlichen Souveränität Russlands auf allen Gebieten. Verteidigungsfähigkeit nach außen, Modernisierung nach innen, um die Grundlage für...