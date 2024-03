»Alle in Regierungsverantwortung, die uns nicht schützen können, müssen sofort zurücktreten«, verkündet die feministische Aktivistin Rachael Mwikali Mueni entschlossen von der Bühne. Es ist ein warmer Spätnachmittag, mehrere hundert schwarzgekleidete junge Menschen haben sich auf dem Gelände der Universität in Nairobi zusammengefunden. Als »dunklen Valentinstag« bezeichnen die Studierenden und Aktivistinnen ihre Protestveranstaltung am 14. Februar. Die Kundgebung an...