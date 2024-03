Die Beschäftigten hatten gegen die Überlegungen protestiert. Verhindern konnten sie sie nicht. Mercedes-Benz verkauft alle seine Autohäuser in Deutschland. Das gab der Vorstand der Mercedes-Benz Group AG auf einer außerordentlichen Betriebsversammlung am Mittwoch in München bekannt. Der Betriebsrat der Niederlassung München, Lucas Marchlewitz, erklärte daraufhin, dass die Entscheidung, die sogenannten Own-Retail-Betriebe zu veräußern, allein auf das Konto des Untern...