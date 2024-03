Die Geige. Ein seltsam Ding. Gefertigt aus dem Holz uralter Bergfichten, ein geschwungener Kasten bespannt mit Tiergedärm. Was für Töne lassen sich ihm entlocken! Man denkt an Paganini, ans Beethoven-Konzert oder an, wer sie kennt, Giacinto Scelsis wunderbare Capricen. Als Violinheiligtum gelten Bachs (1685–1750) Sonaten und Partiten für Solovioline, was gibt es Schöneres als die Chaconne d-Moll?

Gewiss nichts Schöneres und Bedeutenderes. Aber es gab Zeitgenossen Ba...