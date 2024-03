Die französische Regierung will der Insel Korsika eine begrenzte Autonomie zugestehen. Wie es in Paris hieß, berücksichtige die in der Nacht zum Dienstag zwischen Innenminister Gérald Darmanin und korsischen Verhandlungsführern nach mehr als zwei Jahren Diskussion gefundene Formel für eine Verfassungsänderung die speziellen »Interessen« Korsikas. Diese seien eng verknüpft mit der für den Landesteil spezifischen »Inselsituation im Mittelmeer« sowie mit der dortigen »...