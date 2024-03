Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr bis 2030 zu verdoppeln. Das Problem: Von den aktuell rund 136.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die heute Busse, Straßen-, S- und U-Bahnen steuern, gehen in den kommenden sechs Jahren 63.000 in Rente – also fast die Hälfte.

Wie am Dienstag die Gewerkschaft Verdi warnte, zeichnet sich ohne großangelegte Personaloffensive statt der beschworenen Mobilitätswend...