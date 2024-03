Was geschieht, wenn ein Koch einen Film dreht? Ofir Raul Graizer, gebürtiger Israeli, aber seit anderthalb Jahrzehnten Berliner, übt den Spagat. Er gibt Kochkurse, gibt seine Lieblingsrezepte als Buch heraus und filmt. Sein Debüt »The Cakemaker« wurde direkt für die Oscars nominiert. Ging es darin noch tatsächlich um einen Bäcker, wie der Titel nahelegt, führt dagegen der Name des aktuellen Films in die Irre. »America« heißt er, spielt nur in wenigen Szenen in einem...