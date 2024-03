In der Trödelsendung »Bares für Rares« bei ZDF und ZDF Neo brachte mal jemand Ede und Edeltraud als Holzfiguren mit – er Extierparklehrling, sie Tierpflegerin. Der sogenannte Experte Sven erkannte sofort, dass es sich um Werbefiguren handele, die man sich im Tierpark Berlin einfallen ließ. Was er nicht wusste: »Man« war kein Geringerer als der Zeichner Erich Schmitt, der Comicstriplieblinge für Groß und Klein schuf. Schmitt, der am 11. März 100 Jahre alt geworden wä...