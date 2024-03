Im Streit mit dem Entwickler des Onlinespiels »Fortnite« ist Apple eingeknickt. Epic Games kann nun weiter an der Rückkehr auf das I-Phone in der EU arbeiten. Apple hat am Freitag den gesperrten schwedischen Entwickleraccount von Epic Games wieder freigeschaltet. Zuvor hatte sich die EU eingeschaltet.

Hintergrund des Streits war, dass Apple dem Videospielhersteller einen eigenen Marktplatz auf seinen Geräten verweigerte. Der »Fortnite«-Entwickler hatte geplant, sein...