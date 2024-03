Der Aufruf von Papst Franziskus zu Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs ist in Russland auf Zustimmung, in der NATO dagegen auf Ablehnung gestoßen. Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte, Moskau verlange nicht die Kapitulation der Ukraine und sei offen für Verhandlungen. Dagegen erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei der Zeremonie zur offiziellen Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis, Kapitulation sei keine Option für die Uk...