Ein großer Reichtum ist einer extremen Bedrohung ausgesetzt – so lässt sich eine Studie zusammenfassen, die der World Wide Fund for Nature (WWF) am Montag vorgelegt hat. Sie wurde gemeinsam mit zwei Dutzend Partnerorganisationen erarbeitet, und es geht darin um die Fische im Mekong, dem größten Strom Südostasiens. Der Fluss hat für alle sechs Anrainerstaaten – Laos, Thailand, China, Myanmar, Kambodscha und Vietnam – erhebliche Bedeutung, auch in wirtschaftlicher Hin...