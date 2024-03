In der Hauptstadt des Baskenlandes, Vitoria-Gasteiz, sind am Sonntag Tausende Menschen im Gedenken an das Massaker von Vitoria am 3. März 1976 auf die Straße gegangen. Die spanische Polizei war damals mit scharfer Munition und Tränengas gegen streikende Arbeiter vorgegangen, die sich in der Kirche von San Francisco versammelt hatten. Bei dem als »das Gemetzel vom 3. März« bekannten Blutbad starben fünf Arbeiter, rund 150 Menschen wurden verletzt. Unter dem Motto »Fü...