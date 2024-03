Die Lage in Haiti spitzt sich weiter zu. Seit Tagen greifen Banden Polizeistationen, Gefängnisse und Gerichte an. Auch mehrere Gebäude im Regierungsviertel sollen am Freitag abend Ziel der Angriffe gewesen sein, darunter der Nationalpalast, das Innenministerium und ein regionales Hauptquartier der Polizei. Laut dem Leiter des Haiti-Büros der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind mittlerweile mehr als 360.000 Menschen innerhalb Haitis vor der Gewalt g...