Revolutionäre Pädagogin

Die langjährige Aktivistin und Pädagogin Iyaluua Ferguson ist nach 91 Jahren eines von Liebe und Kampf erfüllten Lebens endlich zur Ruhe gekommen. Sie wurde am 29. Juni 1932 in Brooklyn (New York) als Constance Josephine Swan geboren.

Nachdem sie 1965 ihr Studium der Erziehungswissenschaften am New Yorker Hunter College mit »Summa cum laude« abgeschlossen hatte, begann Constance eine lange und erfolgreiche Karriere als Lehrerin an der Public School 40 (Grundschule i...