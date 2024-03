Mit ihrer Forderung nach deutlich mehr Unterstützung für die Versorgung von Geflüchteten beißen die Kommunen seit Monaten in Berlin auf Granit. Nun ruft ihr Spitzenverband nach mehr Beton. »Es ist dringend notwendig, stillgelegte Bunker wieder in Betrieb zu nehmen«, hat der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Wochenende gefordert. »Für den Schutz der Zivilbevölkerung brauchen wir in jedem der nächste...