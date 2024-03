Irgendwann, so stellte Guillaume Paoli im Rückblick auf die Zeit vor der Jahrtausendwende fest, »fingen alle an, ob Künstler, Manager, Politaktivisten, Spekulanten, Studenten, Existenzgründer oder Kleinkriminelle, von sich zu behaupten, sie seien an einem ›Projekt‹ bzw. an einer Anzahl von Projekten beteiligt.«¹ Den inflationären Gebrauch des Wortes als bloße Floskel oder als Modeerscheinung zu betrachten, fuhr der französisch-deutsche Philosoph und Schriftsteller i...