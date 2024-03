Ob es als Drohung gemeint war? Sie werde nach Sarajewo zurückkommen, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Dienstag in der bosnischen Hauptstadt. Zuvor hatte sie beim gemeinsamen Rundgang mit ihrem Amtskollegen Elmedin Konaković in der Altstadt aus einem der Brunnen getrunken. Es war die zweite Station ihrer zweitägigen Balkanreise, die tags zuvor im montenegrinischen Podgorica begann. Die beiden ehemaligen jugoslawischen Republiken Montenegro und ...