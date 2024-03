Die in der Vorwoche in Berlin festgenommene Daniela Klette ist am Donnerstag mit einem Hubschrauber der Bundespolizei von der Justizvollzugsanstalt Verden nach Karlsruhe geflogen worden. Dort eröffnete ihr ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs den bereits vor Jahren von der Bundesanwaltschaft erwirkten Haftbefehl. Nach dem Termin wurde Klette zurück nach Niedersachsen gebracht.

Bei dem Haftbefehl geht es um den Vorwurf des Herbeiführens einer Sprengstoffexpl...