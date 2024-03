Obwohl der Arbeitskräftemangel in vielen Branchen hoch ist und Arbeitsuchende angeblich ihre Einstellung an Bedingungen knüpfen können, ist prekäre Beschäftigung in der Bundesrepublik nach wie vor weitverbreitet.

Nahezu jedes zehnte neue Arbeitsverhältnis war 2022 eines als Leiharbeiter. Etwa 75 Prozent dieser Anstellungen endeten vor Ablauf des neunten Beschäftigungsmonats, denn ab dem Zeitpunkt hätte gleiche Bezahlung im Vergleich zu Festangestellten mit vergleich...