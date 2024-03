Auf die neuen Geschäftszahlen von Bayer hat bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag kaum jemand gewartet. Der parallel veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht hatte schon in den Jahren zuvor niemanden groß interessiert. Und so standen am Dienstag der um 1,2 Prozent auf 47,6 Milliarden Euro gefallene Umsatz und der um 13,4 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro gesunkene Gewinn vor Sondereinflüssen ebenso wenig im Zentrum der Aufmerksamkeit wie die Kohlendioxidemissionen ...