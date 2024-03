Es ist längst kein Geheimnis mehr: Mark Rutte, der als niederländischer Ministerpräsident nur noch kommissarisch im Amt ist, möchte liebend gerne NATO-Generalsekretär werden. Viele Mitgliedstaaten befürworten die Kandidatur, aber am Dienstag bekamen seine Ambitionen einen kleinen Dämpfer: Ungarn will Rutte absolut nicht an der Spitze der NATO sehen, teilte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó auf einer Pressekonferenz mit. Der Grund sind Drohungen, die Rutte...