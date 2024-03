Ende der Durststrecke

Einen wunderschönen guten Morgen! Kaum war am Sonntag am achten Spieltag der argentinischen Primera División der erst dritte Sieg der Boca Juniors unter Dach und Fach, sang die euphorisierte Fachwelt in den höchsten Tönen. Der zu Saisonbeginn gekommene neue Trainer Diego Martínez hätte endlich »das Team« gefunden. Dabei standen den treuen Fans der Xeneizes über weite Strecken des Matches in der Bombonera (Pralinen­schachtel) auch gegen Belgrano de Córdoba schier die...