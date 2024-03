Kunert, Hachfeld, Helwig

»Schreiben: damit sich ereignet, was jeder insgeheim wünscht: dass der Moment einen Moment lang Dauer behält und immer wieder erweckt werden kann.« So beschrieb Günter Kunert seine Faszination am Umgang mit Worten, die bewirkt hatte, dass er sein Grafikstudium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee nach fünf Semestern abbrach. Die literarischen Heroen Bertolt Brecht und Johannes R. Becher wurden Vorbilder für ihn, obwohl er in frühen Jahren doch auch ein gern geles...