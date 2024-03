Schafe auf der Paulshöhe

Ich war ’ne schwere Geburt. Meine Mutter hatte im August 73 zu kämpfen im Oskar-Ziethen-Krankenhaus in Berlin-Lichtenberg. Vor mir erblickten bereits drei Generationen meiner Familie im OKZ das Licht der Welt – klar also, dass ich ein Auge auf die Lichtenberger Platzhirsche L47 und Sparta werfe. Da mir auch das wunderschöne Schwerin mit seiner SG am Herzen liegt, ging es am Sonntag mit dem jüngeren Spross ins »Zoschke«, um dem Oberliga-Duell Lichtenberg 47 vs. Dynam...