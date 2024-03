Während in der BRD über die Anhebung des Renteneintrittsalters debattiert und die Aktienrente vorbereitet wird und gleichzeitig die Zahl der Senioren, die mit ihrer kargen Rente nicht über die Runden kommen, wächst, zeigen die Schweizer, dass es anders geht. Mit 58,2 Prozent der abgegebenen Stimmen haben sie am Sonntag die Einführung einer 13. Altersrente beschlossen. Gleichzeitig erteilten sie einer Erhöhung des Rentenalters auf 66 Jahre und dessen Anbindung an die...