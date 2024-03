Groß war die Freude, als Mehmet Ali Çankaya am Sonntag nachmittag die Ankunftshalle betrat. Etwa zwei Dutzend Freunde waren gekommen, um den Ehrenvorsitzenden der Frei-Aleviten am Flughafen Wien-Schwechat abzuholen. Um 13 Uhr war er mit einem Flieger aus Istanbul gelandet, wo er fast vier Wochen zuvor an der Ausreise gehindert worden war.

Nach einem Besuch in dem von seiner alevitischen Konföderation gebauten Containerdorf in der vom Erdbeben vor rund einem Jahr bet...