Nur das leise Rauschen der Landstraße nebenan, das Klappern der Klettersicherung und das Abblättern der trockenen Rinde der Kieferbäume sind zu hören, als sich am Sonntag Aktivsten von »Tesla stoppen« in einem Waldstück neben dem Tesla-Gelände im brandenburgischen Grünheide immer höher in die Bäume hinaufziehen. In der Nacht zu Mittwoch der vergangenen Woche hatten sie mit dem Errichten von Baumhäusern eine neue Protestaktion gegen den Ausbau des Tesla-Werks gestart...