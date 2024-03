1929, 8. März: In Berlin findet die erste deutsche Fernsehübertragung statt. Ein Mittelwellensender in Berlin-Witzleben überträgt Bilder zum Reichspostzentralamt in Berlin-Tempelhof. Die Frequenz liegt bei zehn Bildern pro Sekunde. Gezeigt werden zwei Mädchen in Badebekleidung. Die weltweit erste Fernsehübertragung ist bereits ein Jahr zuvor per Kurzwellensender gelungen, als der Schotte John Logie Baird Bilder von London nach New York schickte.

1949, 7. März: In Wo...