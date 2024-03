Benjamin Netanjahu hat am Donnerstag vor Neuwahlen, die von vielen Israelis befürwortet oder sogar gefordert werden, gewarnt. Sie würden, so der israelische Premierminister in einer Fernsehansprache, zur Lahmlegung der Regierungsarbeit und zum vorzeitigen Ende der Kriegführung im Gazastreifen führen. Neuwahlen seien der Traum Irans, der Hamas und der libanesischen Hisbollah. Die Öffnung von Wahllokalen würde außerdem zu emotionalen und politischen Spaltungen bei den...