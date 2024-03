Entrammelt die Türen: Vorerst sinkt die Spannung wieder im »RAF-Drama«, das Polizei, Justiz und bürgerliche Medien seit der Verhaftung von Daniela Klette am Montag fortschreiben. Die in der von Klette genutzten Wohnung in Berlin-Kreuzberg sichergestellten Waffen befänden sich derzeit in einem Kriminallabor zur Auswertung, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden am Freitag erklärte. »Wir haben umfangreiches Material sichergestellt«, ließ der Sprecher die Öffen...