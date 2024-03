Die Nazipropaganda hat »Wunderwaffe« für dies und jenes strapaziert, im heutigen Jargon westlicher Journalisten ist die Vokabel vor allem für Wladimir Putin reserviert. Als der vor sechs Jahren in seiner jährlichen Rede an die Nation eine Reihe »unvergleichlicher« Waffen vorstellte, höhnte es vor allem im deutschen Sprachraum: »Erst als Putin die neuen Wunderwaffen vorstellte, kam Leben in den Saal.« (Tagesanzeiger) »Der russische Bär zeigt seine Krallen – was ist d...