Binnen 24 Stunden sind in Wien so viele Frauen von Männern getötet worden »wie im gesamten Jahr 2023«, so der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF). Am vergangenen Freitag wurden eine 13jährige und ihre 51jährige Mutter im dritten Wiener Gemeindebezirk tot aufgefunden, beide wurden erwürgt. Als tatverdächtig gilt der 53jährige Ehemann und Vater, der ebenfalls tot in einem Waldstück aufgefunden wurde, die Polizei geht von Suizid aus. Am Abend desselben T...