Wer von Gert Prokop sprechen will, muss sich beschränken. Zu vielfältig ist sein Werk, um es umfassend zu würdigen. Das Talent des 1932 bei Stralsund geborenen und lange beim Film und im Journalismus tätigen Autors wurde erst 1971 entdeckt. Da ermittelte der »Detektiv aus dem 21. Jahrhundert«, Timothy Truckle, in »Der Tod der Unsterblichen« in seinem ersten Fall. E...