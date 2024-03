Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in dieser Woche beinahe bundesweit zum Arbeitskampf aufgerufen. Höhepunkt ist an diesem Freitag ein gemeinsamer Streik mit Fridays for Future und verschiedenen Umwelt- und Sozialverbänden. Lediglich in Bayern wird nicht gestreikt, da der dortige Tarifvertrag nicht gekündigt wurde. Außerdem gab es am Mittwoch eine Einigung im Saarland, wo damit weitere Streiks vom Tisch sind, wie V...