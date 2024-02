Der Druck auf Chinas größten privaten Immobilienentwickler Country Garden wächst. Ein Gläubiger, dem Country Garden 1,6 Milliarden Hongkong-Dollar (190 Millionen Euro) schuldet, habe die Liquidation des Unternehmens beantragt, teilte Country Garden am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung an die Hongkonger Börse mit. Der Immobilienentwickler, der seit Monaten versucht, seine Schulden zu restrukturieren, kündigte »entschiedenen Widerstand« gegen den Antrag von Ever Cre...