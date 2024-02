Zwar hatte René Benko in der Geschäftswelt lange keinen guten Ruf, doch konnte er schon früh Politiker auf seine Seite bringen. In Hamburg pflegte er bereits 2013 einen persönlichen Kontakt zum damaligen Ersten Bürgermeister der Hansestadt, Olaf Scholz (SPD), mit dem er über die Übernahme des noblen Alsterhauses aus der Karstadt-Familie und über weitere Immobilieninvestments redete. In der ARD-Dokumentation »Der Zocker und die Politik« (Erstausstrahlung: 7.2.2024) w...