Selber, Feldmeier

Fast zwei Jahrzehnte lang war Martin Selber ab 1971 in Magdeburg Bezirksvorsitzender des Schriftstellerverbands. Einige seiner Bücher erschienen in Finnland, Ungarn und Dänemark, aber auch in der BRD, wo seine Jugendromane in einzelnen Bundesländern Schulliteratur wurden. In Bücher wie »König Lustick und sein Bauer« (1976) schmuggelte er in historischem Gewand kritische Bemerkungen zur DDR ein, wie zwischen den Zeilen zu erkennen war. So wurde ihm intern eine »negat...