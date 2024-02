Bei der Versorgung von Geflüchteten sind die Kommunen nach wie vor überlastet. »Wir beobachten, dass den Helfern allmählich die Kraft ausgeht. Da kann der Enthusiasmus noch so groß sein, irgendwann ist es einfach zu viel«, sagte André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Belastungsgrenze sei »in vielen, vielen Bereichen« deutlich überschritten. ...