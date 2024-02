»Der unsichtbare Zoo« ist ein genialer Titel für diesen Film. Es würde mich nicht überraschen, wenn ihn der Zürcher Zoodirektor Severin Dressen, den man in Romuald Karmakars dreistündiger Dokumentation nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommt, selbst ins Spiel gebracht hätte. In einem ausführlichen Interview, das Dressen im vergangenen Jahr dem schweizerischen Fernsehen gegeben hat, bezeichnete er den Masoala-Regenwald als den Ort in seinem Zoo, an dem er als Tier ...