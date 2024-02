Nicht allen ist Hans Heinz Holz bekannt. Was ist an ihm so bemerkenswert, dass die »Gesellschaft für dialektische Philosophie« seit Jahren eine Tagung zu seinem Werk veranstaltet?

Wer es mit materialistischer Dialektik ernst meint, kommt heute um Hans Heinz Holz nicht herum. Als durch und durch marxistischer Philosoph hat sich Holz sein gesamtes Leben (1927–2011) mit dem begrifflichen Rüstzeug der Arbeiterklasse beschäftigt, es erweitert und vertieft. Bekanntlich wi...