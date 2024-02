Angst und Zucker

Dies ist eine Geschichte, sagt die »künstliche Intelligenz« (KI), die nach dem Muster von Tik-Tok-Clips funktioniert. Kurze, prägnante Ausschnitte, relativ zusammenhanglos, dafür in Schleifen und mit sich wiederholenden Themen. Sieben Sätze pro Absatz. Die Geschichte spielt in einer Gegenwart, die in einer fernen Zukunft liegt, sagen wir im Jahre 2123. Es werden Raumschiffe vorkommen. Und Drogen. Denn Raumschiffe und Drogen, da gibt es einen Zusammenhang.

Raumschiff...