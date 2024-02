Sport im Osten: Fußball

SSV Jahn Regensburg – FC Erzgebirge Aue

Der Jahn gibt sich redlich Mühe, direkt wieder in die zweite Liga zurückzukehren. Die Wismut tut sich da auch in der zweiten Drittligasaison am Stück schwerer, könnte hier aber wichtige Punkte einfahren und ungewollt den Rivalen aus Dresden Schützenhilfe leisten. Die Herren von der SGD wären gern Erster auf der Abschlusstabelle und spielen wiederum gegen Aufstiegskonkurrenz aus Essen – die Partie wird p...