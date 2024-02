Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell fand am vergangenen Sonntag auf der Münchner »Sicherheitskonferenz« dramatische Worte: »Europa« müsse schnell mehr für die Ukraine tun, ansonsten könne das Schicksal des Landes in drei Monaten auf dem Schlachtfeld entschieden sein. So meldete es jedenfalls der russische Sprachdienst des EU-nahen Portals Euronews.¹ Andere Sprachdienste derselben Quelle wiederholten diesen Aspekt nicht. Was Borrell natürlich nicht dazusagte: Das w...