Gegen den erbitterten Widerstand der Kirche und eines Teils der Regierung hat eine Mehrheit des griechischen Parlaments am vergangenen Donnerstag den Weg zur amtlichen Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe freigemacht. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, der das Gesetz selbst eingebracht hatte, versucht damit offensichtlich, das rechte Profil seiner Partei Nea Dimokratia (ND) und seiner Ministerriege zu glätten. Ob erfolgreich oder nicht, wird sich erst in d...